சாலையை ஆக்கிரமித்து வணிக வளாகம் இடிக்கப்படும் என மாநகராட்சி தகவல்
சாலையை ஆக்கிரமித்து வணிக வளாகம் இடிக்கப்படும் என மாநகராட்சி தகவல்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
சென்னை: பெருங்குடியில் பொது சாலையை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டு வரும் ஐந்து மாடி வணிக கட்டடத்தை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த கே.விமல் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு:
பெருங்குடி சாந்தியப்பன் தெருவில், கந்தன்சாவடியைச் சேர்ந்த கார்த்திக்குக்குச் சொந்தமான கிராம நத்தம் நிலம் உள்ளது.
இந்த நிலத்துக்குச் செல்லும், 14 அடி அகல பொது சாலையை ஆக்கிரமித்து, ஐந்து மாடி வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கிராம நத்தம் நிலத்தில் குடியிருப்புகள் மட்டுமே கட்ட முடியும்.
கட்டுமானப் பணிகளுக்கு, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ., மற்றும் மாநகராட்சி அனுமதி பெறப்படவில்லை.
கட்டடத்துக்கு தற்காலிக மின் இணைப்பு, குடிநீர், கழிவுநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து, கடந்த மாதம் சி.எம்.டி.ஏ., – மாநகராட்சி, மின் வாரிய தலைமைக்கு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. சாலையை ஆக்கிரமித்து கட்டப்படும் கட்டடத்தை இடிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அரவிந்த், “நேரில் புகார் அளித்தும் கட்டுமானப் பணிகள் நிறுத்தப்படவில்லை,” என்றார்.
மாநகராட்சி தரப்பில், நோட்டீஸ் அளித்து, சம்பந்தப்பட்ட கட்டடம் இடித்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதிகள், மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.