சென்னையில் 'நைட் ரன்' தீவுத்திடலில் நடக்கிறது

UPDATED : அக் 17, 2026 07:24 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:24 PM
சென்னை: சென்னையில் முதல் முறையாக, 'நைட் ரன்' எனும் இரவு நேர மாரத்தான், அக்., 18 இரவு 7:00 மணிக்கு தீவுத்திடலில் நடக்கிறது.
தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில், தொழில்முறை நேரக்கணிப்பு வசதியுடன் நடக்கும் 10 கி.மீ., ஓட்டப்பந்தயம், குடும்பத்தினர் பங்கேற்கும் வகையில் 4 கி.மீ., ஓட்டமும் நடத்தப்படுகிறது. மேலும், மூத்தோர், மிக மூத்தோர் பிரிவுகளிலும், போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
இருபாலர் பிரிவுகளிலும் வெற்றி பெறுவோருக்கு, ரொக்கப் பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. போட்டியை விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடங்கி வைக்கிறார்.
பெண்கள் பாதுகாப்பு, உடல் நலம் குறித்த விழிப்பணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ஓட்டப்பந்தயம், சென்னையின் தடகள விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் புதிய முயற்சியாக அமைய உள்ளது.