'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' இணைந்து வழங்கும் 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா.. அரிச்சுவடி ஆரம்பம்
'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' இணைந்து வழங்கும் 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா.. அரிச்சுவடி ஆரம்பம்
UPDATED : அக் 15, 2026 04:09 AM
ADDED : அக் 13, 2026 08:58 PM
சென்னை: 'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' இதழ் மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' சார்பில், விஜயதசமியையொட்டி, 2 முதல் 4 வயது குழந்தைகளுக்கு, 'அ'கரம் கற்பிக்கும், 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா... அரிச்சுவடி ஆரம்பம்' என்ற வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது. இதில் பங்கேற்க, குழந்தைகளின் பெற்றோர் இப்போதே முன்பதிவு செய்யலாம்.
விஜயதசமி நாளில், குழந்தைகளின் கல்விப் பயணத்தை தொடங்கும் விதமாக, நெல்மணி நிரம்பிய தாம்பாளத்தில் பிஞ்சு விரல் பிடித்து, 'அ'கரம் எழுத வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளது.
கல்வியாளர்கள், பல்துறை வல்லுநர்கள், பிரபல கலைஞர்கள் பங்கேற்று, குழந்தைகளுக்கு அரிச்சுவடி கற்பிக்க உள்ளனர்.
எங்கு; எப்போது?
வடபழனி முருகன் கோவில், சூரப்பட்டு வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகம், தாம்பரம் ஸ்ரீ சங்கர வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, மாம்பாக்கம் வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகம்.
படப்பை வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகம் ஆகிய ஐந்து மையங்களில், வரும் 20ம் தேதி காலை 7:31 மணி முதல், 10:30 மணி வரை, இந்நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
முன்பதிவு எப்படி?
நிகழ்ச்சிக்கான கியூ.ஆர்., குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, தங்களுக்கு அருகில் உள்ள மையத்தை தேர்வு செய்து, குழந்தை மற்றும் பெற்றோரின் விபரங்களை பதிவு செய்து, இடத்தை உறுதி செய்யலாம்.
இந்த நிகழ்ச்சியின், 'சேனல் பார்ட்னர்' ஆக 'தமிழ் ஜனம்' செய்தி தொலைக்காட்சி இணைந்துள்ளது.