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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' இணைந்து வழங்கும் 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா.. அரிச்சுவடி ஆரம்பம்

'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' இணைந்து வழங்கும் 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா.. அரிச்சுவடி ஆரம்பம்

'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' இணைந்து வழங்கும் 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா.. அரிச்சுவடி ஆரம்பம்

UPDATED : அக் 15, 2026 04:09 AM

ADDED : அக் 13, 2026 08:58 PM

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UPDATED : அக் 15, 2026 04:09 AM ADDED : அக் 13, 2026 08:58 PM

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சென்னை: 'தினமலர்' மாணவர் பதிப்பான 'பட்டம்' இதழ் மற்றும் 'வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ்' சார்பில், விஜயதசமியையொட்டி, 2 முதல் 4 வயது குழந்தைகளுக்கு, 'அ'கரம் கற்பிக்கும், 'அ'னா.. 'ஆ'வன்னா... அரிச்சுவடி ஆரம்பம்' என்ற வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது. இதில் பங்கேற்க, குழந்தைகளின் பெற்றோர் இப்போதே முன்பதிவு செய்யலாம்.

விஜயதசமி நாளில், குழந்தைகளின் கல்விப் பயணத்தை தொடங்கும் விதமாக, நெல்மணி நிரம்பிய தாம்பாளத்தில் பிஞ்சு விரல் பிடித்து, 'அ'கரம் எழுத வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளது.

கல்வியாளர்கள், பல்துறை வல்லுநர்கள், பிரபல கலைஞர்கள் பங்கேற்று, குழந்தைகளுக்கு அரிச்சுவடி கற்பிக்க உள்ளனர்.

எங்கு; எப்போது?

வடபழனி முருகன் கோவில், சூரப்பட்டு வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகம், தாம்பரம் ஸ்ரீ சங்கர வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, மாம்பாக்கம் வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகம்.

படப்பை வேலம்மாள் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகம் ஆகிய ஐந்து மையங்களில், வரும் 20ம் தேதி காலை 7:31 மணி முதல், 10:30 மணி வரை, இந்நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.

முன்பதிவு எப்படி?

நிகழ்ச்சிக்கான கியூ.ஆர்., குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, தங்களுக்கு அருகில் உள்ள மையத்தை தேர்வு செய்து, குழந்தை மற்றும் பெற்றோரின் விபரங்களை பதிவு செய்து, இடத்தை உறுதி செய்யலாம்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, 81229 71772, 81483 01771 ஆகிய மொபைல்போன் எண்களில், தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இந்த நிகழ்ச்சியின், 'சேனல் பார்ட்னர்' ஆக 'தமிழ் ஜனம்' செய்தி தொலைக்காட்சி இணைந்துள்ளது.

பங்கேற்கும் பிரபலங்கள்


பெயர் துறை/பதவி
டாக்டர் செங்கோட்டுவேல் மருத்துவர்
டாக்டர் ஜெயராஜா மருத்துவர்
டாக்டர் காமகோடி இயக்குனர், ஐ.ஐ.டி., சென்னை
டாக்டர் டில்லிபாபு விஞ்ஞானி, டி.ஆர்.டி.ஓ.,
டாக்டர் லேனா தமிழ்வாணன் எழுத்தாளர்
ஓய்.ஜி.மகேந்திரா நடிகர், இயக்குனர்
ரவி முருகையா 'தாய் மண்ணே' புகழ்
நாகை முகுந்தன் ஆன்மிகப் பேச்சாளர்
சுவாமிநாதன் எழுத்தாளர்
சரண்யா ஜெயக்குமார் இயக்குனர், ஜேப்பியார் உளவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாடமி
சடகோபன் ராஜேஷ் கணிதவியலாளர்
சரவணன் முதல்வர், தமிழ்நாடு இசைக்கல்லுாரி
டாக்டர் திருப்பூர் கிருஷ்ணா எழுத்தாளர்
டாக்டர் ஏ.வி.ஸ்ரீனிவாசன் மருத்துவர்
பிரபு சங்கர் எழுத்தாளர்
ஆதலையூர் சூரியகுமார் எழுத்தாளர்
டாக்டர் நாகலட்சுமி மருத்துவர்
மணிவேலு ஸ்தபதி, ஆன்மிக ஓவியர்
ரமணன் முன்னாள் இயக்குநர், வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்
சைந்தவி பின்னணி பாடகர்
சுஜிதா தனுஷ் திரைப்படக் கலைஞர்
ஸ்ரீதேவி அசோக் சின்னத்திரை கலைஞர்



வேலம்மாள் பள்ளிகளில்


'நியூ ஜெட் டீரீம் ஓரா'
சூரப்பட்டு, மாம்பாக்கம், படப்பையில் உள்ள வேலம்மாள் பள்ளிகளின் வளாகங்களில் மட்டும், வித்யாரம்பம் திருவிழாவின் ஒரு சிறப்பம்சமாக, 'நியூ ஜென் டிரீம் ஓரா' நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
அதாவது, குழந்தைகளுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் மகிழ்ச்சியும் மறக்க முடியாத அனுபவங்களையும் வழங்கும் வகையில், இந்த பிரத்யேகமான, புதுமையான குழந்தைகள் கொண்டாட்டத்தை அறிமுகம் செய்கிறது.
இதில், குழந்தைகளுக்கு உற்சாகமூட்டும் விளையாட்டு, கவர்ச்சிகரமான 'மாஸ்காட்' கதாபாத்திரங்கள் வருகை, கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்களுடன் புகைப்படம் எடுக்கும் வசதி உள்ளது.
'பியூச்சர் மீ' எனும் எதிர்கால கனவுகளை பிரதிபலிக்கும் புகைப்பட அனுபவம், படைப்பாற்றலை துாண்டும் கார் வடிவ அலங்காரங்கள், மொம்மைகள் அரங்கம் மற்றும் கதை சொல்லலுடன் கூடிய, சுவாரஸ்யமான பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி என, பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் இடம் பெற உள்ளன.
'அரிச்சுவடி ஆரம்பம் - 2026' என்பது, பாரம்பரியமான வித்யாரம்பம் நிகழ்வாக மட்டுமின்றி, குழந்தைகளின் கற்றல், கற்பனைத்திறன், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு ஆகிய அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும், மகிழ்ச்சிகரமான கொண்டாட்டமாக அமைய உள்ளது.
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கல்வி பயணத்தின் முதல் எழுத்துடன், மகிழ்ச்சியும் கற்பனையும் நிறைந்த புதிய உலகிற்குள், குழந்தைகளை அழைத்து செல்லும் நிகழ்வாக, 'நியூ ஜென் ட்ரீம் ஓரா' ஆக அமையும்.



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