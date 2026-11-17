/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மீன்களை திருடி விற்றவர் பிடிபட்டார்
ADDED : நவ 16, 2026 09:45 PM
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எண்ணுார்: எண்ணுாரில், மீன்களை திருடி காசிமேடில் விற்பனை செய்த வாலிபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
எண்ணுார் – தாழங்குப்பம் மீன் சந்தையில், இன்று (நவ.,16) காலை மர்ம நபர் ஒருவர், விற்பனைக்கு வைத்திருந்த மீன்கூடையை திருட முயன்றுள்ளார். அப்போது, பொதுமக்கள் அவரை பிடித்து, நையப்புடைத்து எண்ணுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரைணயில், பிடிப்பட்ட நபர், திருவொற்றியூர், அப்பர் சாமி கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த அர்ஜுன் என்ற கோட்டீஸ்வரன், 22, என்பதும், எண்ணுார் தாழங்குப்பம், பாரதியார் நகர் மீன் சந்தைகளில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கும் மீன்களை திருடிச் சென்று, காசிமேடில் விற்று வந்ததும் தெரியவந்தது.
போலீசார் அவரை கைது செய்து, விசாரணைக்கு பின் சிறையில் அடைத்தனர்.