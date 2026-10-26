மாநில கூடைப்பந்து போட்டி: துாத்துக்குடி அணி சாம்பியன்
மாநில கூடைப்பந்து போட்டி: துாத்துக்குடி அணி சாம்பியன்
UPDATED : அக் 12, 2026 09:05 PM
ADDED : அக் 12, 2026 08:06 PM
சென்னை: மாநில கூடைப்பந்து போட்டியில், துாத்துக்குடி அணி சாம்பியன் கோப்பை வென்று அசத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து சங்கம் சார்பில், மாநில அளவில் பள்ளி மாணவ - மாணவியருக்கான விரிக்ஷா கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடில் நடந்தது. இதில்,
இதில் மாணவர் பிரிவில், இறுதிப்போட்டியில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரின் திருவி லயன்ஸ் அணி, சேலத்தின் செயின்ட் பால் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் சிறப்பாக விளையாடிய திருவி லயன்ஸ் அணி 70 - 46 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது. மூன்றாவது இடத்தை திருச்செங்கோடின் விரிக்ஷா குளோபல் அணி பிடித்தது.
தொடர்ந்து நடந்த மாணவியருக்கான இறுதிப் போட்டியில் துாத்துக்குடியின் செயின்ட் தாமஸ் அணி, ஈரோடின் ராஜேந்திரா அணியுடன் மோதியது. இதில் ஆதிக்கம் செலுத்திய துாத்துக்குடி அணி 59 - 29 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, கோப்பையை கைப்பற்றியது. மூன்றாவது இடத்தை சேலத்தின் செயின்ட் ஜோசப் அணி பிடித்தது.