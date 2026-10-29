அடுத்தடுத்து 3 வீடுகளில் திருட்டு

UPDATED : அக் 28, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:25 PM
பெரியமேடு: ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரரின் வீடு உட்பட, அடுத்தடுத்து மூன்று வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து திருடிய மர்மநபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பெரியமேடு, மேத்யூ ரயில்வே குடியிருப்பில், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
இங்கு வசித்து வரும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர் கோபால், 34, ரயில்வே ஊழியர் ராஜேஷ் கன்னா உட்பட மூன்று பேரின் வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து திருட்டு நடந்துள்ளது.
இதை பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர், பெரியமேடு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் திருடுபோனது தெரியவந்தது. மேலும் வீட்டிலிருந்த நகை பணம் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வீட்டின் உரிமையாளர்கள் வந்தால் மட்டுமே தெரியவரும் என தெரிவித்தனர்.