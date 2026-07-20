இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்.ஐ., இல்லை செம்மஞ்சேரி போலீசார் பணி மந்தம்
இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்.ஐ., இல்லை செம்மஞ்சேரி போலீசார் பணி மந்தம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:27 AM
செம்மஞ்சேரி: செம்மஞ்சேரி மகளிர் காவல் நிலையத்தில், பெண் ஆய்வாளர் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த உதவி ஆய்வாளர்கள் இல்லாததால், மகளிர், சிறுமியர் சம்பந்தமான புகார்கள் மீது வழக்குப்பதிவு மற்றும் விசாரணை நடவடிக்கை காலதாமதம் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
கண்ணகி நகர், செம்மஞ்சேரி, பெரும்பாக்கம் ஆகிய மூன்று காவல் நிலையங்களை உள்ளடக்கி, செம்மஞ்சேரி மகளிர் காவல் நிலையம் உள்ளது.
செம்மஞ்சேரி காவல் நிலையத்தில் இடம் இல்லாததால், கண்ணகி நகர் காவல் நிலையத்தில் செயல்படுகிறது. ஓ.எம்.ஆர்., பகுதியை உள்ளடக்கிய, இந்த மகளிர் காவல் நிலைய எல்லையில், 60,000 நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய வீடுகள், 200க்கும் மேற்பட்ட தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் ஐ.டி., நிறுவனங்கள் உள்ளன.
இதனால், குடும்ப பிரச்னை, பாலியல் தொந்தரவு என, தினமும், 10க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் பதிவாகின்றன.
ஆனால், இங்கு பெண் ஆய்வாளர் இல்லாததால், போக்சோ, பெண்கள் வன்கொடுமை போன்ற புகார்கள் மீது உரிய முறையில் விசாரித்து, போதிய காலத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது.
அனுபவம் வாய்ந்த உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் நியமிக்கவில்லை. மாறாக, ஆயுதப்படையில் இருந்து மகளிர் போலீசார் நியமித்துள்ளதால், அவர்கள் புகார்களை கையாள முடியாமல் திணறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, தன்னார்வ அமைப்பு நிர்வாகி ஒருவர் கூறியதாவது:
செம்மஞ்சேரி மகளிர் காவல் நிலையத்தில், கணவர் கொடுமை, போதையில் அத்துமீறல், குடும்பம், பணி செய்யுமிடம், பேருந்துகளில் பாலியல் சீண்டல், போக்சோ புகார்கள் அதிகமாக பதிவாகின்றன.
இதை முறையாக கையாள, அனுபவம் வாய்ந்த காவல் அதிகாரிகள், காவலர்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு பணி புரிய காவலர்கள் தானாக முன்வருவதில்லை.
கட்டாய இடமாற்றம் செய்வதால், வருபவர்களும் ஆர்வமாக பணி புரிவதில்லை. வேறு காவல் நிலையம் செல்ல வேண்டும் என்று குறியாக இருப்பதால், புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.
செம்மஞ்சேரி, பெரும்பாக்கத்தில் இருந்து அதிக புகார்கள் பதிவாவதால், பெரும்பாக்கத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு மகளிர் காவல் நிலையத்தை மாற்ற, அதிகாரிகள் முயற்சிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, 'தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரகத்தில், மகளிர் ஆய்வாளர்கள், உதவி ஆய்வாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.
செம்மஞ்சேரி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பணி புரிய அனுபவம் வாய்ந்த ஆய்வாளர், காவலர்கள் நியமிக்கப்படுவர். பெரும்பாக்கத்தில் ஒதுக்கிய இடத்திற்கு, காவல் நிலையத்தை மாற்றும் முயற்சி நடக்கிறது' என்றனர்.