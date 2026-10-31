/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மேயர் பிரியாவுக்கு எந்த குறையும் ஏற்படாது
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 08:16 PM
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முந்தைய ஆட்சியைப் போல விளம்பர ஆட்சி கிடையாது. சத்தமில்லாமல் சாதனை செய்யக்கூடிய விஜய் மாடல் அரசு இது. மேயர் பிரியாவுக்கு எந்தக் குறையும் ஏற்படக்கூடாது. அவரை எப்போதும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம்.
பேரிடர் காலங்களில் கட்சி வேறுபாடுகளைக் கடந்து பணியாற்ற வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணாமல், தற்காலிக தீர்வுகளே வழங்கப்பட்டன. ஒப்பந்தப் பணிகளை மேற்கொண்ட பலருக்கும், இன்னும் பணம் வழங்கப்படாமல் உள்ளது.
நிர்வாகத்தில் இருந்த முறையற்ற நடைமுறைகளைச் சீரமைத்து, அனைத்தையும் முறைப்படுத்த கால அவகாசம் தேவைப் படுகிறது. வெளிப்படையான நகராட்சி நிர்வாகத்தை முதல்வர் வழங்குவார்.
– ராஜ்மோகன்,
பள்ளிக்கல்வித் துறை
அமைச்சர்