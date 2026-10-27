அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக 4 பேரிடம் ரூ.1.32 கோடி மோசடி துாத்துக்குடி வாலிபர் கைது
அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக 4 பேரிடம் ரூ.1.32 கோடி மோசடி துாத்துக்குடி வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ஆவடி: அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, நான்கு பேரிடம் 1.32 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த துாத்துக்குடியைச் சேர்ந்த சுரேந்தர், 31, என்பவரை போலீசார் இன்று (அக்.,26) கைது செய்தனர்.
பூந்தமல்லி அடுத்த குமணன்சாவடி – குன்றத்துார் பிரதான சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முகமது இப்ராஹிம், 40. இவர், 2024ல், அப்பகுதியில் உள்ள ஹோட்டலில் பணிபுரிந்தார். அங்கு உணவருந்த வந்த சுரேந்தர் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது.
முகமது இப்ராஹிமிடம் தன்னை பிரபல மருத்துவர் என்றும், சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஊட்டச்சத்து நிபுணராக பணிபுரிவதாகவும், சுரேந்தர் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார்.
மேலும், சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் வாயிலாக பலருக்கு அரசு வேலை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளதாக கூறிய அவர், புதுக்கோட்டையில் உள்ள மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் உதவி பொறியாளர் பணி வாங்கித் தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார்.
அதை உண்மை என நம்பிய முகமது இப்ராஹிம், 32.77 லட்சம் ரூபாயை சுரேந்தரிடம் கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து, முகமது இப்ராகிமை நம்ப வைப்பதற்கு, தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வழங்கியது போன்று, போலி பணி நியமன ஆணையை சுரேந்தர் வழங்கியுள்ளார்.
முகமது இப்ராஹிம் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலகத்துக்கு சென்று விசாரித்தபோது, தான் ஏமாற்றப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதேபோல, மேலும் மூன்று பேருக்கு அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, போலி பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி, முகமது இப்ராஹிம் உட்பட நான்கு பேரிடம், சுரேந்தர் 1.32 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளார்.
இது குறித்து, முகமது இப்ராஹிம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். விசாரித்த தனிப்படை போலீசார், தலைமறைவாக இருந்த துாத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுரேந்தர், 31 என்பவரை, நேற்று கைது செய்தனர்.