திருப்போரூரில் 317 வீடுகளுடன் மூன்று அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்
திருப்போரூரில் 317 வீடுகளுடன் மூன்று அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
சென்னை: திருப்போரூரில், ‘ஆல்டிஸ் புராப்பர்ட்டீஸ் மற்றும் கேட்டலிஸ்ட் டெவலப்பர்ஸ்’ நிறுவனங்கள் இணைந்து, 317 வீடுகள் கொண்ட பிரம்மாண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்றன.
சென்னை பெருநகரப் பகுதியில் அதிக தளங்களைக் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுவது அதிகரித்து வருகிறது. விமான நிலைய ஆணையத்தின் அனுமதி கிடைக்கும் இடங்களில் மட்டுமே அதிக உயரம் கொண்ட கட்டடங்கள் கட்டப்படுகின்றன. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், உயரமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வீடு வாங்கி குடியேறுவதற்கு மக்களிடம் தயக்கம் காணப்பட்டது. ஆனால், தற்போது இத்தகைய குடியிருப்புகளுக்கு வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, பழைய மாமல்லபுரம் சாலையில் உள்ள திருப்போரூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிக தளங்களைக் கொண்ட குடியிருப்பு திட்டங்களுக்கு நகர் மற்றும் ஊரமைப்புத் துறை ஒப்புதல் அளித்து வருகிறது. அந்த வகையில், திருப்போரூரில் ஆல்டிஸ் புராப்பர்ட்டீஸ் மற்றும் கேட்டலிஸ்ட் டெவலப்பர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து மூன்று உயரமான குடியிருப்பு கோபுரங்களைக் கட்டுகின்றன. இதில் முதல் கோபுரம் 34 தளங்களுடனும், மற்ற இரண்டு கோபுரங்களும் தலா 33 தளங்களுடனும் அமைகின்றன. இத்திட்டத்தில் மொத்தம் 317 வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன. டி.டி.சி.பி., எனும் நகர் மற்றும் ஊரமைப்புத் துறையின் ஒப்புதல் பெற்றுள்ள இத்திட்டம், ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.