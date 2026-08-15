3 சிறுமியரிடம் சில்மிஷம் ‘போக்சோ’வில் மூவர் கைது

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3 சிறுமியரிடம் சில்மிஷம் ‘போக்சோ’வில் மூவர் கைது
3 சிறுமியரிடம் சில்மிஷம் ‘போக்சோ’வில் மூவர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
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பெரம்பூர்: பெரம்பூரைச் சேர்ந்த ‘டாஸ்மாக’ கடையில் பணம் வசூலிக்கும் ஊழியர், தன் 3 வயது மகளிடம், பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுகுறித்த புகாரயைடுத்து, செம்பியம் மகளிர் போலீசார், போக்சோ சட்டத்தில் தந்தையை கைது செய்தனர்.
வேளச்சேரியில் உள்ள ஒரு பள்ளி அருகில் சாக்லேட், ஐஸ்கிரீம் வாங்கிய மாணவியரிடம், கடைக்காரர் ஆறுமுகம், 58, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். கிண்டி மகளிர் போலீசார் விசாரித்து, ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் ஆறுமுகத்தை நேற்று கைது செய்தனர்.
அதேபோல், சாலிகிராமத்தைச் சேர்ந்த, மனநலம் குன்றிய, பிளஸ் 1 பயிலும் 17 வயது மாணவிக்கு தினமும் சாக்லேட், பிஸ்கட் கொடுத்து பாலியல் அத்துமீறிய மளிகை கடைகாரர் பழனிசாமியை, 37, போலீசார் கைது செய்தனர்.