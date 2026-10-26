விருந்து நிகழ்ச்சிகளில் போதை ‘சப்ளை’ கல்லுாரி மாணவி உட்பட மூவர் சிக்கினர்
விருந்து நிகழ்ச்சிகளில் போதை ‘சப்ளை’ கல்லுாரி மாணவி உட்பட மூவர் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:02 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், மதுக்கூடங்களில் நடக்கும் விருந்து நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்போருக்கு, ‘மெத்ஆம்பெட்டமைன்’ போதைப் பொருள் விற்றதாக, 20 வயது கல்லுாரி மாணவி அஸ்மா நசிரீன் என்பவர் உட்பட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கீழ்ப்பாக்கம், கெங்கு ரெட்டி சுரங்கப்பாதை அருகே தனிப்படை போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக வகையில் சுற்றித்திரிந்த இரண்டு பெண்கள் உட்பட மூவரைப் பிடித்து சோதனையிட்டனர். அவர்களிடம் ‘மெத்ஆம்பெட்டமைன்’ போதைப்பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், மண்ணடியைச் சேர்ந்த பேஷன் டிசைனர் முகமது அசாருதீன், 30, திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த சினிமா மேக்கப் கலைஞர் பாத்திமா, 24, நுங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவி அஸ்மா நசிரீன், 20, என்பது தெரியவந்தது.
நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், ‘பப்’களுக்குச் சென்றபோது மூவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின், பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள நண்பர்கள் மூலம் போதைப்பொருளை வாங்கி வந்து, சென்னையில் விற்பனை செய்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாடகைக்கு தங்கியிருக்கும் இளைஞர்கள், பெண்களுக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக போதைப்பொருள் விற்று வந்த அதிர்ச்சி தகவல், விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, நுங்கம்பாக்கம், ஆயிரம் விளக்கு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 50 கிராம் மெத்ஆம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள், மொபைல் போன்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இந்தக் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்கள் குறித்தும் விசாரிக்கின்றனர்.