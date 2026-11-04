மழை நீரில் மின்சாரம் பாய்ந்து திருவண்ணாமலை நபர் பலி
மழை நீரில் மின்சாரம் பாய்ந்து திருவண்ணாமலை நபர் பலி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:48 PM
மாதவரம்: மாதவரம் பகுதியில் தேங்கிய மழை நீரில் மின்சாரம் பாய்ந்து, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 28 வயது நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வண்ணாரப்பேட்டை தெருவைச் சேர்ந்தவர் சக்திவேல், 28. இவர், சென்னை, மாதவரத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில், விற்பனை பிரதிநிதியாக பணிபுரிந்தார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு வேலை முடித்து, மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே தன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
ரவுண்டானா சந்திப்பில் வந்தபோது, சாலையோர பள்ளத்தால் பைக் தடுமாறி அப்பகுதியில் தேங்கியிருந்த மழைநீரில், சக்திவேல் தவறி விழுந்தார். அங்கு, மின்மாற்றி கம்பி வழியாக மழை நீரில் பாய்ந்த மின்சாரத்தில் சிக்கி, துடிதுடித்து பலியானார்.
இது குறித்து, மாதவரம் போலீசார், விசாரித்து வருகின்றனர்.
எருமை மாடு பலி
பள்ளிக்கரணை, குளக்கரை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன், 67. இவரது மனைவி சகுந்தலா, 60. இவர், நேற்று காலை மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
கோபால் நகர் பிரதான சாலை வழியாக செல்லும்போது, தெருவிளக்கு கம்பத்தின் மின் வடத்தில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து, எருமை மாடு ஒன்று, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. நல்வாய்ப்பாக, சகுந்தலா காயமின்றி தப்பினார். காலை 9:30 மணிக்கு சம்பவம் நடந்த நிலையில், தகவலறிந்து வந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள் மின் இணைப்பை துண்டித்துவிட்டு, ‘தெருவிளக்கு பராமரிப்பு மாநகராட்சியின் பொறுப்பு’ எனக்கூறிச் சென்றனர்.
பின், பகல் 12:00 மணிக்கு வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள், உயிரிழந்த மாட்டை அப்புறப்படுத்தினர்.