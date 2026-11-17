இன்று முதல்வர் விஜய் டில்லி பயணம்; மாலை சோனியாவின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார்!
இன்று முதல்வர் விஜய் டில்லி பயணம்; மாலை சோனியாவின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார்!
ADDED : நவ 16, 2026 07:38 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:38 AM
-நமது டில்லி நிருபர்-
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து, இன்று (நவம்பர் 16) பகல் 1 மணிக்கு சிறப்பு விமானத்தில் டில்லிக்கு முதல்வர் விஜய் செல்கிறார். மாலை 6 மணிக்கு டில்லி நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடக்கும் காங்., மூத்த தலைவர் சோனியாவின், புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார்.
காவிரியின் குறுக்கே, மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம்' என, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், பிரதமர் மோடி பங்கேற்ற விழாவில் பேசினார். இது தமிழக மக்களிடம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது. அதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என, எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி உள்ளன.
இந்த சூழ்நிலையில், டில்லி செல்லும் முதல்வர், பிரதமரை சந்திக்க அனுமதி கிடைத்தால், மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது என, வலியுறுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், தகவல் வெளியாகி உள்ளது.