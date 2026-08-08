﻿ இன்று இனிதாக ... (08.08.2026) சென்னை

ADDED : ஆக 08, 2026 12:59 AM
ஆடி சிறப்பு நிகழ்ச்சி வில்லி பாரதம் தொடர் சொற்பொழிவு, திருச்சி கல்யாணராமனின் 'திரவுபதி மானம் காத்தல்' சொற்பொழிவு - மாலை 6:30 - 8:00 மணி வரை. இடம்: காஞ்சி மஹா பெரியவா கோவில், பிச்சு பிள்ளை தெரு, மயிலாப்பூர்.
சீனிவாச பெருமாள் கோவில் பெரியாழ்வார் பாசுரங்கள் சொற்பொழிவு, இரவு 7:00 மணி. இடம்: புரசைவாக்கம்.
முத்துமாரியம்மன் கோவில் முளைப்பாரி ஊர்வலம், மாலை 5:30 மணி. இடம்: டி.என்.ஹெச்.பி., நகர், வேளச்சேரி.
சொற்பொழிவு மகா பெரியவா மகிமை, சொற்பொழிவாளர் சுவாமிநாதன், மாலை 5:30 மணி. இடம்: கபாலீஸ்வரர் கோவில் , மயிலாப்பூர்.
சென்னை வர்த்தக மையம் உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த கண்காட்சி, காலை 10:00 மணி முதல்.
அஷ்விதாவின் கலை கண்காட்சி காலை உணவுடன் கலை கண்காட்சி; சி.கிருஷ்ணசுவாமியின் சிற்பங்களின் சிறப்பு பார்வை; பழங்கால கலைப் பொருட்களை பாதுகாக்கும் காப்பகம் பார்வையிடுதல் - காலை 9:00 மணி முதல் பகல் 12:00 மணி வரை. இடம்: அஷ்விதா வளாகம், 4, 2வது தெரு, ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர்.