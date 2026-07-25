﻿ இன்று இனிதாக (25.07.2026) சென்னை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:29 AM
ஆன்மிகம் பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில் பார்த்தசாரதி பெருமாள் பெரிய மாடவீதி புறப்பாடு, -மாலை 5:00 மணி, ஆளவந்தார், பெருமாள், தொண்டரடி பொடிகள் ஆஸ்தானம், -இரவு 7:30 மணி. இடம்: திருவல்லிக்கேணி.
கபாலீஸ்வரர் கோவில் கலிய நாயனார், கோட்புலி நாயனார் விழா, -மாலை 5:30 மணி. இடம்: மயிலாப்பூர்.
பொது இசைப்போட்டி வாய்ப்பாட்டு, பரதநாட்டிய போட்டிகள், காலை 9:00 மணி. இடம்: பி.எஸ்., பள்ளி, மயிலாப்பூர்.
மருத்துவ கண்காட்சி மருத்துவ உபகரணங்கள், மருத்துவமனை தயாரிப்புகள் மற்றம் தொழில்நுட்பங்களுக்கான சர்வதேச கண்காட்சி, -காலை 10:00 மணி. இடம்: சென்னை வர்த்தக மையம், நந்தம்பாக்கம்.
வாசிக்கலாம் வாங்க வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 'வாசிக்கலாம் வாங்க' நிகழ்ச்சி, -காலை 7:30 மணி. இடம்: உட்லாண்ட்ஸ் டிரைவ்-இன், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, அரும்பாக்கம்.
'டவர் ரீட்ஸ்' சார்பில் புத்தக வாசிப்பு நிகழ்வு, காலை 6:30 மணி முதல். இடம்: டவர் பூங்கா, அண்ணா நகர்.