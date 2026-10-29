/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/நாளைய மின் தடை: சென்னை
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 07:24 PM
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காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 வரை
பல்லாவரம்: பம்மல் ஆனந்தராமன் கிருஷ்ணன் தெரு, வெள்ளியங்கிரி தெரு, வ.உ.சி., நகர், ராதாகிருஷ்ணன் தெரு, பாரதியார் தெரு, பாலாஜி நகர், சிவாஜி தெரு, சங்கர நாராயணன் தெரு, கரிகாலன் தெரு, கம்பர் தெரு, சேரன் தெரு, கட்டபொம்மன் தெரு, விவேகானந்தர் தெரு, பாஸ்கரன் தெரு, ராஜாஜி தெரு, சத்தியமூர்த்தி தெரு, எம்.ஜி.ஆர்.நகர், ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் தெரு, ஓம் பராசக்தி தெரு, இப்ராஹீம் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
அனகாபுத்துார்: காமராஜபுரம், திருநீர்மலை பிரதான சாலை, எல்.ஐ.சி., காலனி, ராஜிவ் காந்தி நகர், விக்டோரியா தெரு, பெரியார் தெரு, நேசமணி தெரு, மரியான் தெரு, அன்னை மேரி தெரு, விநாயகர் நகர், ஈ.பி.காலனி, அமர்சன் நகர், திருவள்ளுவர் பிரதான சாலை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.