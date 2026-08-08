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சாலை விரிவாக்கத்திற்கு கடைகள் அகற்றம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வியாபாரிகள் மறியல்

சாலை விரிவாக்கத்திற்கு கடைகள் அகற்றம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வியாபாரிகள் மறியல்

UPDATED : ஆக 08, 2026 01:11 AM

ADDED : ஆக 07, 2026 08:22 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 01:11 AM ADDED : ஆக 07, 2026 08:22 PM

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ஆவடி: ஆவடி புதிய ராணுவ சாலை விரிவாக்கத்திற்காக கடைகளை அகற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வியாபாரிகள் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

ஆவடி செக்போஸ்ட் அருகே ரயில்வே மேம்பாலம் விரிவாக்கப் பணிகள் நடக்கின்றன. இதனுடன், புதிய ராணுவ சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக, அப்பகுதியில் உள்ள கடைகளுக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் 'நோட்டீஸ்' வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை தலைவர் டைமண்ட் ராஜா தலைமையில், 50க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள், திருவள்ளூர் மாவட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி பொறியாளரை சந்தித்து, நேற்று மனு அளித்தனர். பின், புதிய ராணுவ சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

தகவல் அறிந்து வந்த ஆவடி போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். இதையடுத்து, வியாபாரிகள் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.



இது குறித்து டைமண்ட் ராஜா பேசுகையில், “வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், சாலை விரிவாக்கப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தோம். ஆனால், கடைகளை இடித்து அகற்றுவோம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அவ்வாறு நடந்தால், ஆவடி முழுதும் உள்ள கடைகள் மூடப்படும்,” என்றார்.

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