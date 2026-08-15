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சோழிங்கநல்லுார் சந்திப்பில் போக்குவரத்து மாற்றம்

சோழிங்கநல்லுார் சந்திப்பில் போக்குவரத்து மாற்றம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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சோழிங்கநல்லுார்: மழைநீர் வடிகால் பணிக்காக, சோழிங்கநல்லுார் சந்திப்பில் இன்று முதல் வரும் 29ம் தேதி வரை, 15 நாட்களுக்கு, தற்காலிக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில், சோழிங்கநல்லுார் சதுப்புநிலப் பகுதியில் இருந்து பகிங்ஹாம் கால்வாய் வரை, மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இப்பணிகள் இன்று முதல் அடுத்த 15 நாட்கள் நடக்க உள்ளன.

பெரும்பாக்கம் செம்மொழி சாலையிலிருந்து ராஜிவ்காந்தி சாலை நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள், எல்காட் தொழில்நுட்ப பூங்கா சந்திப்பில் இடது புறம் திரும்பி, உள்புற சாலையில் பயணித்து டி.சி.எஸ்., பகுதியில் ‘யு – -டர்ன்’ எடுத்து, வலது புறமாக திரும்பி, ராஜிவ்காந்தி சாலையை அடையலாம்.

வடிகால் பணிகள் பாதுகாப்பாக நடக்கவும், பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமின்றி பயணிக்கவும், மாநகர போக்குவரத்து கழக பேருந்துகள் உட்பட அனைத்து வாகனங்களுக்கும், மாற்றப்பட்ட தடத்தில் பயணிக்க வேண்டும் என, தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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