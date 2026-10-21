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சிங்கள் காலம் மெரினாவில் போக்குவரத்து மாற்றம்

சிங்கள் காலம் மெரினாவில் போக்குவரத்து மாற்றம்

ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM

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மெரினா: சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள காவலர் நினைவிடத்தில் இன்று காவலர் நீத்தார் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு, மெரினா பகுதியில் காலை 7:30 முதல் 9:00 மணி வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

* சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையிலிருந்து காந்தி சிலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள், காரணீஸ்வரர் கோவில் தெரு சந்திப்பில் இடதுபுறம் திருப்பி விடப்படும்

* உழைப்பாளர் சிலையிலிருந்து காந்தி சிலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள், சிலை சந்திப்பில் வாலாஜா சாலை வழியாகத் திருப்பி விடப்படும்

* மயிலாப்பூரிலிருந்து பாரிமுனை நோக்கிச் செல்லும் மாநகர பேருந்துகள், ராயப்பேட்டை 1 பாயின்ட், மியூசிக் அகாடமி, டி.டி.கே. சாலை, இந்தியன் வங்கி சந்திப்பு, ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை வழியாக அண்ணா சாலையை அடையலாம். வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து காவல்துறையினருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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