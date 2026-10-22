தாம்பரத்தில் கனரக வாகனங்களுக்கு வரும் 21 வரை போக்குவரத்து மாற்றம்
தாம்பரத்தில் கனரக வாகனங்களுக்கு வரும் 21 வரை போக்குவரத்து மாற்றம்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:24 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், வரும் 21ம் தேதி வரை கனரக வாகனங்களுக்கான போக்குவரத்து மாற்றம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, அக்., 16, 17, 18, 19 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை 2:00 மணி வரையும், அக்., 20ம் தேதி பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் மறுநாள் பகல் 12:00 மணி வரையும் போக்குவரத்து மாற்றம் நடைமுறையில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாற்று பாதைகள்
* செங்குன்றத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் செல்லும் கனரக, வணிக வாகனங்கள், வெளிவட்ட சாலையில் மாதா பொறியியல் கல்லுாரி அருகே திரும்பி, ஸ்ரீபெரும்புதுார் வழியாகவும், மண்ணிவாக்கம் சந்திப்பில் திரும்பி படப்பை வழியாகவும் செல்ல வேண்டும்
* மாதவரத்தில் இருந்து சென்னை புறவழிச்சாலை வழியாக கிளாம்பாக்கம் வரும் வாகனங்கள், புறவழிச்சாலை அணுகுசாலை -– பூந்தமல்லி சாலை சந்திப்பில் திரும்பி, ஸ்ரீபெரும்புதுார் வழியாகவும், மதுரவாயல் பைபாஸ் ஆம்புலன்ஸ் பாயின்டில் திரும்பி மதுரவாயல் சுங்கச்சாவடி வழியாகவும் செல்ல வேண்டும். இவை பூந்தமல்லி பைபாஸ் சாலையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது
* ஜி.எஸ்.டி., சாலை வழியாக செங்கல்பட்டு செல்லும் வாகனங்கள், வண்டலுார் பழைய மேம்பாலம் அருகே திரும்பி வெளிவட்டச் சாலை வழியாகச் செல்ல வேண்டும். வண்டலுார் –- கேளம்பாக்கம் சாலை வழியாக கிளாம்பாக்கம் வரும் வாகனங்கள், கேளம்பாக்கம் சந்திப்பு, செங்கண்மால் ரவுண்டானா பகுதிகளில் திரும்பி திருப்போரூர் –- செங்கல்பட்டு சாலை வழியாகச் செல்ல வேண்டும்
* செங்கல்பட்டில் இருந்து ஜி.எஸ்.டி., சாலை வழியாக வரும் வாகனங்கள், சிங்கபெருமாள் கோவில் மேம்பாலம் அருகே திரும்பி ஒரகடம் –- ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலை வழியாகச் செல்ல வேண்டும். வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் இலக்கை அடைய ஓ.எம்.ஆர்., – இ.சி.ஆர். சாலைகளை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.