மாம்பாக்கம் 4 முனை சந்திப்பில் நெரிசல் 4 கி.மீ., சுற்றி செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்: மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை
மாம்பாக்கம் 4 முனை சந்திப்பில் நெரிசல் 4 கி.மீ., சுற்றி செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்: மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 21, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 21, 2026 05:06 PM
( தென் சென்னை, செங்கல்பட்டு பேஜ் – அலுவலகம் விருப்பம் சார் )
திருப்போரூர்: மாம்பாக்கம் நான்கு முனை சந்திப்பில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, சாலையை அகலப்படுத்தி மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருப்போரூர் அடுத்த மாம்பாக்கத்தில் நான்கு முனை சந்திப்பு உள்ளது. இங்கிருந்து கிழக்கில் ஓ.எம்.ஆர்., இ.சி.ஆர்., செல்லும் சாலை, மேற்கில் ஜி.எஸ்.டி., சாலை வழியாக வண்டலுார் செல்லும் சாலை, வடக்கில் மேடவாக்கம் செல்லும் சாலை, தெற்கில் காயார் செல்லும் சாலை ஆகியவை இணைகின்றன.
மாம்பாக்கம் ஊராட்சியில் 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள அரசு, தனியார் பள்ளிகளில் 4,000க்கும் அதிகமான மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். மேலும், தொழில் நிறுவனங்கள், வணிகக் கடைகள், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் அதிகளவில் உள்ளன.
மாம்பாக்கம் வழியாக திருப்போரூர் - தாம்பரம், கொளத்துார் - மேடவாக்கம், புங்கேரி - தாம்பரம், கோவளம் - தாம்பரம், மாமல்லபுரம் - தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழித்தடங்களில் 100க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
நான்கு திசைகளிலிருந்தும் வரும் வாகனங்களால் ஏற்படும் நெரிசல், விபத்துகளைக் குறைக்க சந்திப்பில் போலீசார் இரும்புத் தடுப்புகளை அமைத்துள்ளனர். இதனால், கேளம்பாக்கம், காயார் சாலைகளிலிருந்து மேடவாக்கம் செல்லும் வாகனங்கள் சமத்துவபுரம் குடியிருப்பு அருகே திரும்பி, மீண்டும் அதே இடத்துக்கு வந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதனால், 3 கி.மீ., சுற்ற வேண்டியுள்ளது.
அதேபோல், மேடவாக்கம், வண்டலுார் சாலைகளிலிருந்து காயார் செல்லும் வாகனங்கள் சோணலுார் சந்திப்பில் திரும்பிச் செல்வதால், 4 கி.மீ., வரை கூடுதலாகப் பயணிக்கின்றன. 20 அடி தொலைவைக் கடக்க பல கி.மீ., சுற்றுவதால் நேரமும், எரிபொருளும் வீணாகின்றன.
குறுகிய சாலை
கேளம்பாக்கத்திலிருந்து வண்டலுார் செல்லும் வழியில், மாம்பாக்கம் சந்திப்பு அருகே இருவழிச் சாலை ஒருவழிச் சாலையாகக் குறுகியுள்ளது. இதனால், காலை, மாலை, இரவு நேரங்களில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.