போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்ததால் குழப்பம்: அண்ணா சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் தவிப்பு
போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்ததால் குழப்பம்: அண்ணா சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் தவிப்பு
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:12 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
சென்னை: அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள், முன்னறிவிப்பின்றி திரும்பப் பெறப்பட்டதால், பல இடங்களில் நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை, அண்ணா சாலையில் நெரிசலை தவிர்க்க, சில இடங்களில் சிக்னல்கள் அகற்றப்பட்டு, 'யு டர்ன்' வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், கிழக்கு மண்டல இணை கமிஷனராக புதிதாக பொறுப்பேற்ற பகலவன், மாற்றங்களை திரும்பப் பெற்று, பழைய போக்குவரத்து முறையை அமல்படுத்தி உள்ளார். இதனால், கிண்டி நோக்கி செல்லும் வழியில், ஆங்காங்கே நெரிசலில் திணறுகின்றன.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
வாலாஜா சாலையில் இருந்து பிராட்வே செல்லும் வாகனங்கள், காதிம்ஸ் காலணி கடை அருகே, 'யு -டர்ன்' செய்து செல்லும் நடைமுறை மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால், அண்ணா சாலை -- வாலாஜா சாலை சந்திப்பில் காத்திருக்கும் நேரம், 30 வினாடிகளில் இருந்து ஒரு நிமிடமாக அதிகரித்துள்ளது.
பிளாக்கர்ஸ் சாலை, டேம்ஸ் சாலை சந்திப்புகளிலும் வாகனங்கள் குறுக்கிடுவதால் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. உணவகங்களுக்கு வரும் வாகனங்களும் சாலையை ஆக்கிரமித்து நிற்கின்றன. ஸ்பென்சர் சிக்னல் அருகே உட்ஸ் சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் குறுக்கிடுவதால் நேராக செல்ல முடியவில்லை. அதிகாரிகள் கள ஆய்வு செய்து மாற்றங்களை மேற்கொண்டிருந்தால், இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்காது.
பாதிப்பின் தன்மையை உணர்ந்து, நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், தேவைக்கேற்ப போக்குவரத்து மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.