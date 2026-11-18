சனிக்கிழமை விதிமீறல்களற்ற நாள்: போக்குவரத்து போலீசார் அறிவிப்பு
சனிக்கிழமை விதிமீறல்களற்ற நாள்: போக்குவரத்து போலீசார் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
சென்னை: சென்னையில் வரும் சனிக்கிழமை இரண்டாவது முறையாக விதிமீறல்களற்ற நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுவதாக போக்குவரத்து காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், கடந்த நவ., 1ம் தேதி 'விதிமீறல்களற்ற நாள்' கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. காலை 9:00 - இரவு 9:00 மணி வரை சிறப்பு வாகன தணிக்கை நடந்தது. இதில், 1,200க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
மொத்தம், 8,704 பேர் மீது வழக்கு பதிந்த போலீசார், 7.65 லட்சம் ரூபாயை அபராதமாக வசூலித்தனர். இந்நிலையில், வரும் சனிக்கிழமை இரண்டாவது முறையாக விதிமீறல்களற்ற நாள் கடைப்பிடிக்கபட உள்ளது.
இதற்காக, 80 இடங்களில் சிறப்பு வாகன தணிக்கை மேற்கொள்ள போவதாக, கிழக்கு மண்டல போக்குவரத்து இணை கமிஷனர் பகலவன் தெரிவித்துள்ளார்.