ரயில் பயணியருக்கு 'லக்கேஜ்' கட்டுப்பாடு: மீறினால் 6 மடங்கு அபராதம்
ரயில் பயணியருக்கு 'லக்கேஜ்' கட்டுப்பாடு: மீறினால் 6 மடங்கு அபராதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:01 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, ரயில்களில் கூட்ட நெரிசல் அதிகரிக்கும் என்பதால், பயணியர் தேவைக்கு அதிகமான உடைமைகளை எடுத்துச் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டுமென, ரயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ரயில் பயணியருக்கான உடைமை விதிகளில் புதிய மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம்.
அதன்படி, 'ஏசி' முதல் வகுப்பில் 70 கிலோ, இரண்டாம் வகுப்பில் 50 கிலோ, மூன்றாம் வகுப்பில் 40 கிலோ வரை எடுத்துச் செல்லலாம். படுக்கை வசதி கொண்ட இரண்டாம் வகுப்பில் 40 கிலோ, பொது வகுப்பில், 35 கிலோ வரை அனுமதி உண்டு.
இதற்கு மேல் உடைமைகளை எடுத்துச் சென்றால், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டால், உரிய கட்டணத்துடன் அதிகபட்சம் ஆறு மடங்கு அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
முன்கூட்டியே கூடுதல் உடைமைகளுக்கு முன்பதிவு செய்தால், குறைந்த கட்டணத்தில் எடுத்துச் செல்லலாம்.
எனவே, பண்டிகை கால நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, பயணியர் தேவைக்கு அதிகமான உடைமைகள் எடுத்துச் செல்வதை தவிர்க்குமாறு, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.