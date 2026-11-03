பாதையை மாற்றும் கருவி பழுது மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பு
பாதையை மாற்றும் கருவி பழுது மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:38 PM
ஆவடி: பட்டாபிராம் மற்றும் இந்து கல்லுாரி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட, பாயின்ட் மிஷின் எனும் தண்டவாள பாதையை மாற்றும் கருவி பழுதடைந்ததால், அரக்கோணம் மார்க்கமாக செல்லும் விரைவு, மின்சார ரயில்கள், நேற்று இரவு தாமதமாக இயக்கப்பட்டன.
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நேற்று இரவு புறப்பட்ட விரைவு ரயில், அரக்கோணம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. இந்து கல்லுாரி ரயில் நிலையம் அருகே, தண்டவாள பாதை மாற்றுவதற்கான கருவி, இரவு 7:30 மணிக்கு திடீரென பழுதடைந்தது.
இதனால், 20 நிமிடங்களுக்கு மேலாக, அந்த ரயில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து திருத்தணி செல்லும் விரைவு ரயில், அண்ணனுார் ரயில் நிலையத்தில், நீண்ட நேரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது; மின்சார ரயில் சேவையும் பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து வந்த ரயில்வே தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள், தண்டவாள பாதையை மாற்றும் கருவியில் ஏற்பட்ட பழுதை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, இரவு 9:00 மணிக்கு மேல் ரயில் போக்குவரத்து சீரானது.
இந்த சம்பவத்தால், இதனால், வேலைக்குச் சென்று வீடு திரும்பிய பயணியர், கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.