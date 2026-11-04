/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பெண்ணிடம் பணம் பறித்த திருநங்கை கைது
ADDED : நவ 03, 2026 04:17 AM
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குரோம்பேட்டை: காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஜானகி, 40, நேற்று காலை உறவினர்களுடன் துணி எடுப்பதற்காக குரோம்பேட்டை வந்தார்.
பின், தாம்பரம் சானடோரியத்தில், தனியார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுவிட்டு வெளியே வந்தபோது, அங்கு நின்ற இருவர் பணம் கேட்டனர். ஜானகி 50 ரூபாய் கொடுக்க முயன்றபோது, 200 ரூபாய் கேட்டு மிரட்டியதுடன், அவரது கைப்பையை பிடுங்கி 2,500 ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு தப்ப முயன்றனர். குரோம்பேட்டை போலீசார், வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த ரவீனா, 22, என்ற திருநங்கையை கைது செய்தனர். 16 வயது சிறுமியை செங்கல்பட்டு சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் சேர்த்தனர்.