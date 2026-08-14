சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா மாமல்லையில் குவிந்த பயணியர்
சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா மாமல்லையில் குவிந்த பயணியர்
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச காற்றாடி திருவிழாவை, சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் நேற்று தொடங்கி வைத்தார். தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம், குளோபல் மீடியா பாக்ஸ் என்ற தனியார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, சர்வதேச காற்றாடி திருவிழாவை, கடந்த 2022 முதல் நடத்தி வருகிறது. தற்போது ஐந்தாம் ஆண்டு காற்றாடி திருவிழா, மாமல்லபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நேற்று தொடங்கி, நாளை மறுநாள் வரை நடக்கிறது. தமிழக சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், இவ்விழாவை நேற்று தொடங்கி வைத்தார். அதன்பின் சுற்றுலா பயணியரை இலவசமாக அனுமதிப்பது, காற்றாடி கலைஞர்கள் ஒருங்கிணைந்துள்ள ஒற்றுமை, பயணியருக்கான அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு குறித்து விவரித்தார்.
இதில், நம் நாட்டைச் சேர்ந்த 20 பேர் மற்றும் இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், மலேஷியா, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 20 பேர் என, மொத்தம் 40 காற்றாடி கலைஞர்கள் காற்றாடிகளை பறக்க விட்டனர்.
நேற்று தமிழக பாரம்பரிய கிராமிய கலை பொய்க்கால் குதிரை, தஞ்சாவூர் நடன பெண், திமிங்கலம், பேட்மேன், ஆக்டோபஸ், டிராகன் லிசார்டு உள்ளிட்ட வண்ண வண்ண ராட்சத காற்றாடிகளை பறக்கவிட்டு, பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன.
நாளை வரை, மாலை 3:00 மணி முதல், சூரிய அஸ்தமன நேரம் வரை, ஒரு நாளில் 100க்கும் மேற்பட்ட காற்றாடிகளை பறக்கவிட உள்ளதாக, குளோபல் மீடியா பாக்ஸ் நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர்.
கடந்தாண்டு வரை, பயணியரிடம் நுழைவுக்கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இலவசமாக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்நிகழ்வில் திருப்போரூர் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., விஜயராஜ், சுற்றுலாத்துறை இயக்குநர் ஜெயசீலன், மாவட்ட கலெக்டர் வீரப்பன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.