ADDED : நவ 18, 2026 08:57 PM
சேத்துப்பட்டு: வீட்டில் குடி போதையில் செல்வம், 52, என்ற மாமனார் இறந்த வழக்கில், திடீர் திருப்பமாக மூன்று மாதங்கள் கழித்து, அவரது மருமகன் உதயகுமாரை, போலீசார் இன்று (நவ.,18) கைது செய்தனர்.
சேத்துப்பட்டைச் சேர்ந்தவர் செல்வம், 52. இவரது மனைவி லதா, 52, இரண்டு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர்.
மூத்த மகள் ராஜலட்சுமியின் கணவர் உதயகுமார், 41, தேனாம்பேட்டை டி.எம்.எஸ்., அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தனர்.
கடந்த ஆக., 19ம் தேதி, செல்வமும், உதயகுமாரும் வீட்டில் மது அருந்தினர். உதயகுமார் அறைக்குச் சென்ற சிறிது நேரத்தில், முகத்தில் காயத்துடன் செல்வம் இறந்து கிடந்தார்.
சேத்துப்பட்டு போலீசார் சந்தேக மரணம் என வழக்குப் பதிவு செய்து, செல்வத்தின் உடலை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர்.
சமீபத்தில் வெளியான பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில், செல்வத்தின் தலையிலும், நெஞ்சிலும் உள்காயங்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரையடுத்து, இன்று காலை உதயகுமாரை, போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.