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பெண்ணை தவறான உறவுக்கு அழைத்த த.வெ.க., பிரமுகர்கள் கைது

பெண்ணை தவறான உறவுக்கு அழைத்த த.வெ.க., பிரமுகர்கள் கைது

UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM

ADDED : நவ 15, 2026 09:36 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM ADDED : நவ 15, 2026 09:36 PM

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அரும்பாக்கம்: தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் பணிபுரியும் பெண்ணை பின் தொடர்ந்து சென்று, தவறான உறவுக்கு அழைத்து தொல்லை கொடுத்ததாக, த.வெ.க., பிரமுகர்கள் இருவரை, அரும்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

முகப்பேரைச் சேர்ந்த 35 வயது பெண், அரும்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் பணிபுரிந்து வருகிறார். கடந்த 9ம் தேதி, வழக்கம்போல் பணிக்கு வந்த அவரை, ஹோட்டல் வளாகம் அருகில் வழிமறித்த இருவர், தவறான உறவுக்கு அழைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அப்பெண், அரும்பாக்கம் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளின் அடிப்படையில், அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பிரபுகுமார், 49, பாலாஜி, 30, ஆகியோர் பெண்ணுக்கு தொல்லை கொடுத்தது தெரியவந்தது. இருவரும் த.வெ.க., கட்சியைச் சேர்ந்த பகுதி பிரமுகர்கள் எனக்கூறப்படுகிறது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.

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