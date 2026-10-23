/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/த.வெ.க.,வினரை அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கண்டிப்பதில்லை
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 11:44 PM
அ நிறம் | அளவு
பெண் மேயராக இருக்கும் என்னை ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தில் ஆபாசமாக சித்தரித்து, சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுகின்றனர். புகார் அளித்தும், முதல்வர் விஜய் மவுனமாக உள்ளார். ஒரு மேடையில் தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் பேசியதற்கு, எம்.பி., கனிமொழி, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆகியோர் அப்போதே கண்டித்தனர்.
இதுபோன்று அவதுாறாக பேசும் த.வெ.க.,வினரை அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கண்டிப்பதில்லை; அரசியலுக்கு பெண்கள் வரக்கூடாது என நினைக்கின்றனர். கொள்கை ரீதியாக எதிர்க்காமல், ஆபாச ரீதியாக பெண்களை சித்தரிப்பது எந்த வகையில் நியாயம். த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மட்டும் தான் மாண்பு உள்ளதா; மற்ற பெண்களுக்கு மாண்பு இருக்கக் கூடாது என்பது தான் த.வெ.க., அரசின் நிலைப்பாடா?
– பிரியா, சென்னை மேயர், தி.மு.க.,