பல்லாவரத்தில் பயங்கரம் வாலிபர் வெட்டி கொலை இருவர் கைது
பல்லாவரத்தில் பயங்கரம் வாலிபர் வெட்டி கொலை இருவர் கைது
ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
பல்லாவரம்: பல்லாவரத்தில், 25 வயதுள்ள நண்பரை மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் வெட்டி கொலை செய்தது. இருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மற்றொருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
குரோம்பேட்டை அடுத்த அஸ்தினாபுரம், அண்ணா நகர், திருக்குறள் தெருவை சேர்ந்தவர் ஆகாஷ், 25. கொட்டு மேளம் அடிக்கும் தொழில் வேலை செய்து வந்தார்.
நேற்று (நவ.,19) இரவு, பல்லாவரம், மளங்கானந்தபுரம், ஏரிக்கரை தெருவில் நடந்து சென்றார். அப்போது, பின்தொடர்ந்து சென்ற மூன்று பேர் கும்பல், கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஆகாஷை, அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றது.
தலையில் பலத்த காயமடைந்த ஆகாஷ், சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். இதைபார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், பல்லாவரம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். ஆகாஷ் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக, தாம்பரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,20) அதிகாலை, பல்லாவரம் பேருந்து நிலையம் அருகே ரத்தக்கறை படிந்த ஆடையுடன் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில், சுற்றித் திரிந்த இருவரை, ரோந்து போலீசார் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.
இருவரும் பல்லாவரம், மளங்கானந்தபுரம், ஏரிக்கரை தெருவை சேர்ந்த குரு என்ற புருஷோத்தமன், 23, விமல்ராஜ், 22, என்பது தெரிந்தது. இருவரும் மற்றொரு நண்பருடன் சேர்ந்து ஆகாஷை கொலை செய்துள்ளனர்.
இவர்கள் நான்கு பேரும் நண்பர்கள். ஒன்றரை மாதத்திற்கு முன், ஆகாஷின் மொபைல் போனை, விமல்ராஜ் திருடியுள்ளார். இதனால் ஆகாஷ் விமல்ராஜை திட்டி வந்ததோடு, திருடன் திருடன் என கூறி வந்துள்ளார்.
நேற்று மது அருந்திய போது, மீண்டும் திருடன் திருடன் என, கூறியதால் ஆத்திரமடைந்த விமல்ராஜ் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் சேர்ந்து ஆகாஷை கொலை செய்தது தெரியவந்தது. போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர். மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர்.