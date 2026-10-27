விரைவு ரயில்களில் கல் வீச்சு: இரு சிறுவர்கள் சிக்கினர்
விரைவு ரயில்களில் கல் வீச்சு: இரு சிறுவர்கள் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 26, 2026 09:13 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:09 PM
சென்னை: வந்தே பாரத் மற்றும் ஹம்சாபர் விரைவு ரயில்கள் மீது, கல் வீசிய இரு சிறுவர்கள் பிடிபட்டனர்
கோவை -- சென்ட்ரல் வந்தே பாரத் ரயில் மீது, கடந்த 22ம் தேதி, வேலுார் மாவட்டம் லத்தேரி -- காட்பாடி இடையே கல் வீசப்பட்டது. இதில், 'ஏசி' பெட்டியின் ஜன்னல் கண்ணாடி உடைந்தது. இதேபோல, 23ம் தேதி கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரில் இருந்து - திரிபுரா மாநிலம் அகர்தலா நோக்கிச் சென்ற ஹம்சாபர் ரயில் மீது, வேலுார் மாவட்டம் சேவூர் -- திருவாலம் இடையே, கல் வீசப்பட்டு கண்ணாடி சேதமடைந்தது.
இதுகுறித்து, காட்பாடி ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர், விசாரணையில், விளையாட்டாக கல் வீசிய, 13 மற்றும் 14 வயதுள்ள இரு சிறுவர்கள் பிடிபட்டனர். விசாரணைக்கு பின், அவர்கள் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டனர் என, தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.