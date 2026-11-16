‘சீல்’ வைத்த விடுதியில் திருடிய இருவர் கைது

ADDED : நவ 15, 2026 08:05 PM
மாம்பலம்: கட்டட விதிமீறல் காரணமாக, ‘சீல்’ வைக்கப்பட்ட விடுதிக்குள் புகுந்து, ‘டிவி’ கணினி மானிட்டர்களை திருடிய 22 வயது வாலிபர்கள் இருவரை போலீசார் இன்று (நவ.,15) கைது செய்தனர்.
அடையாறு, பத்மநாபா நகரைச் சேர்ந்தவர் நாச்சியப்பன், 49. இவருக்கு தி.நகர், மகாலட்சுமி தெருவில் மூன்று அடுக்கு தங்கும் விடுதி உள்ளது.
கட்டட விதிமீறல் காரணமாக, கடந்த செப்., 17ம் தேதி சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழும அதிகாரிகள் விடுதியை பூட்டி, ‘சீல்’ வைத்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 13ம் தேதி இரவு, விடுதியின் ஜன்னலை உடைத்து உள்ளே புகுந்த இருவர், அங்கிருந்த, ‘டிவி’களை திருடிச் சென்றனர். பாதுகாவலர் அவர்களை பிடிக்க முயன்றபோது, இருவரும் தப்பியோடினர்.
நாச்சியப்பன் புகார்படி, மாம்பலம் போலீசார் விசாரித்து, திருட்டில் ஈடுபட்ட தி.நகர், கண்ணம்மாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஷாம் பாலாஜி, 22, எஸ்.பி. கார்டனைச் சேர்ந்த ரோகித், 22, ஆகிய இருவரையும் இன்று கைது செய்தனர்.
அவர்களிடமிருந்து மூன்று எல்.இ.டி., ‘டிவி’கள், இரண்டு கணினி மானிட்டர்களை பறிமுதல் செய்தனர்.