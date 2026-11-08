சுங்குவார்சத்திரத்தில் விபத்தில் சிக்கி கல்லுாரி மாணவர்கள் இருவர் பலி
சுங்குவார்சத்திரத்தில் விபத்தில் சிக்கி கல்லுாரி மாணவர்கள் இருவர் பலி
ADDED : நவ 07, 2026 04:51 PM
காஞ்சிபுரம்: சுங்குவார்சத்திரம் அருகே, இன்று (நவ.,7) சாலை விபத்தில் கல்லுாரி மாணவர்களான பிரதாப், 19, ராகுல், 19, ஆகியோர், பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
வேலுார் மாவட்டம், கணியம்பாடி, இடையன் சாத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மூர்த்தி மகன் பிரதாப், 19. இவர், தண்டலம் சவீதா கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
இவரும், மதுரவாயல் எம்.ஜி.ஆர்.., பல்கலை மாணவரான, திருவள்ளூர் மாவட்டம், பாப்பான்சத்திரத்தைச் சேர்ந்த வேலு மகன் ராகுல், 19, என்பவரும் நண்பர்கள். இவர்கள், இன்று காலை 9:45 மணியளவில், ‘கேடிஎம்’ பைக்கில் வேலுார் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர்; பைக்கை பிரதாப் ஓட்டினார்.
சென்னை – -பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுங்குவார்சத்திரம் அருகே சென்றபோது, பைக் நிலை தடுமாறி விபத்திற்குள்ளானது. இந்த விபத்தில், பிரதாப் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். காயமடைந்த ராகுலை அவ்வழியே சென்றவர்கள் மீட்டு, சந்தவேலுார் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ஆனால், மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அவரும் உயிரிழந்தார். இருவரது உடல்களும், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து, சுங்குவார்சத்திரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.