பக்கத்து வீட்டினருடன் தகராறு கல்லுாரி மாணவர் உட்பட இருவர் கைது
பக்கத்து வீட்டினருடன் தகராறு கல்லுாரி மாணவர் உட்பட இருவர் கைது
ADDED : அக் 25, 2026 09:47 PM
ஓட்டேரி: பக்கத்து வீட்டு படிக்கட்டில் ஏறியதை தட்டிக்கேட்ட நபரை தாக்கிய ஆகாஷ், 21 ; மற்றும் அவரது உறவினர் தேவேந்திரன், 32 ; ஆகியோரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
ஓட்டேரி, நியூ பேரன்ஸ் சாலையைச் சேர்ந்தவர் அப்துல் ரஹ்மான், 30 ; நேற்று முன் தினம் மாலை, காத்தாடி பிடிக்க வந்ததாக கூறி, பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் தனியார் கல்லுாரி மாணவர் ஆகாஷ் என்பவர், இவரது வீட்டின் மூன்றாவது மாடி படிக்கட்டில் ஏறியுள்ளார்.
அப்துல் ரஹ்மான் கேட்ட போது, இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், ஆகாஷ் மற்றும் அவருடன் இருந்தவர்கள் தாக்கியதில் அப்துல் ரஹ்மான் இடது கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டது.
அப்துல் ரஹ்மான் காலால் எட்டி உதைத்ததில், ஆகாஷிற்கு இடுப்பில் காயம் ஏற்பட்டது. இருவரும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். இருதரப்பு புகாரின்படி ஓட்டேரி போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரித்தனர்.
ஆகாஷ் மற்றும் அவரது உறவினர் தேவேந்திரன் ஆகியோரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.