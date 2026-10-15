32 அடி உயர மாடியில் இருந்து குதித்த இருவர் படுகாயம்
32 அடி உயர மாடியில் இருந்து குதித்த இருவர் படுகாயம்
UPDATED : அக் 15, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
அண்ணா நகர்: அண்ணா நகர் கிழக்கு பகுதியில், ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் மொட்டை மாடியில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, சில வாலிபர்கள் கஞ்சா புகைத்தும், மது அருந்தியும் ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்பகுதி மக்கள் தகவலையடுத்து, டி.பி.சத்திரம் போலீசார், சம்பவ இடத்துக்கு சென்றனர். அப்போது, போலீசாரை பார்த்ததும், மாடியில் இருந்த கல்லுாரி மாணவர் கிஷோர் குமார், 21, தனியார் நிறுவன ஊழியர் நிதிஷ்குமார், 25, ஆகிய இருவரும், 35 அடி உயர மூன்றாவது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தப்ப முயன்றனர்.
இதில், இருவருக்கும் தலை மற்றும் உடலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவர்களை மீட்ட போலீசார், கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். போதையில் இருந்த மற்ற மூன்று பேரை பிடித்தனர்.
காயமடைந்த நிதிஷ்குமாரின் தந்தை காரியப்பன், ஜெ.ஜெ.நகர் போலீஸ் எஸ்.ஐ.,யாக பணியாற்றி வருகிறார்.