விபத்தில் இருவர் உயிரிழப்பு பேருந்து ஓட்டுநருக்கு சிறை
விபத்தில் இருவர் உயிரிழப்பு பேருந்து ஓட்டுநருக்கு சிறை
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: அயனாவரம், கே.எச்., சாலை, சோமசுந்தரம் தெரு சந்திப்பில், 2017 செப்., 24ம் தேதி இரவு, மாநகர பேருந்து மோதியதில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற மணிகண்டன், 20, தமிழரசன், 20, ஆகியோர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
கீழ்ப்பாக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், பேருந்து ஓட்டுநரான மணி, 56, மீது வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினர்.
எழும்பூர் ஆறாவது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, வழக்கு விசாரணை நடந்து வந்தது.
விசாரணை முடிவில், மாநகர பேருந்து ஓட்டுநரான மணி, 56, பேருந்தை அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் ஓட்டியது உறுதியானது.
இதையடுத்து, இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 279வது பிரிவின் கீழ், ஆறு மாத சிறை மற்றும் 1,000 ரூபாய் அபராதமும், 304 ‘ஏ’ பிரிவின் கீழ், இரு உயிரிழப்புகளுக்காக நான்கு ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 10,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பளித்தது.
அனைத்து சிறை தண்டனைகளையும் ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.