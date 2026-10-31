காப்பக சிறுமியர் இருவர் கிளாம்பாக்கத்தில் மீட்பு

UPDATED : அக் 28, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:25 PM
புழல்: புழல் காப்பகத்தில் இருந்து தப்பிய 14 மற்றும் 15 வயதுடைய இரு சிறுமியர், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் மீட்கப்பட்டனர்.
புழல், கதிர்வேடு பகுதியில், தனியார் அமைப்பு நடத்திவரும் ஆதரவற்றோருக்கான இலவச காப்பகத்தில் இருந்து, சென்னை மற்றும் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த 14, 15 வயதுடைய இரு சிறுமியர், கடந்த 21ம் தேதி இரவு தப்பினர்.
காப்பக நிர்வாகி சைலஜா புகாரையடுத்து புழல் போலீசார் விசாரணையில், காப்பகம் சுற்றுச்சுவரை ஒட்டி வளர்ந்துள்ள மரக்கிளையை பயன்படுத்தி சிறுமியர் தப்பியது தெரிந்தது.
தொடர்ந்து, 100க்கும் மேற்பட்ட ‘சி.சி.டி.வி.’ கேமரா பதிவுகளை, போலீசார் ஆராய்ந்தனர்.
இந்நிலையில், தாம்பரம் அருகே கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் சுற்றித்திரிந்த சிறுமியரை, நேற்று முன்தினம் பத்திரமாக மீட்டனர்.
காப்பகத்தில் தங்கள் விருப்பம்போல் இருக்க முடியாததால் தப்பியதாக, சிறுமியர் தெரிவித்தனர். நீதிமன்ற உத்தரவுபடி நேற்று, காப்பகத்தில் மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.