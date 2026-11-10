ரோந்து சென்ற போலீசாரை தாக்கிய இரு கும்பலுக்கு வலை

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ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
ஆலந்துார்:
ரோந்து சென்ற போலீசாரை தாக்கிய மர்ம கும்பல்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
வண்ணாரப்பேட்டை, கல்லறை சாலையில் செயல்பட்டு வரும் ‘டாஸ்மாக்’ மதுக்கடையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, போதை ஆசாமி ஒருவர் ரகளையில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது, ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, வண்ணாரப்பேட்டை தலைமை காவலர் ஜெயசேகரன், காவலர் ஹரிபிரசாத் ஆகியோர், அவரை கண்டித்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்து உள்ளனர்.
சிறிது நேரத்தில், தன் நண்பர்கள் 10 பேருடன் அங்கு வந்த போதை ஆசாமி, போலீசாருடன் வீண் தகராறில் ஈடுபட்டு, அந்த கும்பல், போலீசாரை தாக்கி தப்பியது. வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, மர்ம கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.
பரங்கிமலை, காவல் நிலையத்தில் குற்றப் பிரிவு காவலராக பணிபுரிபவர் ராஜா, 34. தீபாவளியை முன்னிட்டு, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அங்கு சாலையில், மது போதையில் அமர்ந்திருந்த மூவரை, அங்கிருந்து செல்லும்படி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அப்போது, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அவர்கள், இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து ராஜாவை கீழே தள்ளி, சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர்.
தகவல் அறிந்து, சக போலீசார் அங்கு வருவதற்குள் அனைவரும் தப்பினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சதீஷ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் என்பது தெரிய வந்தது.
மூவரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.