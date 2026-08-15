பள்ளி மாணவர் உட்பட இருவர் சொகுசு கார் மோதியதில் பலி

பள்ளி மாணவர் உட்பட இருவர் சொகுசு கார் மோதியதில் பலி
பள்ளி மாணவர் உட்பட இருவர் சொகுசு கார் மோதியதில் பலி
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
திருவள்ளூர்: பள்ளிப்பட்டு அருகே, சாலையை கடக்க முயன்ற இருசக்கர வாகனம் மீது சொகுசு கார் மோதியதில், பள்ளி மாணவர் உட்பட இருவர், சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பள்ளிப்பட்டு அடுத்த கர்லம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சங்கர் மகன் லோகேஷ், 17; தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 மாணவர். இவரது நண்பர், ஏர்ரமராஜ் மகன் ஜெயக்குமார், 20.
இருவரும், தச்சூர் – ஆந்திர மாநிலம் சித்துார் வரையிலான ஆறுவழிச்சாலையில், ‘பஜாஜ் சி.டி., 100’ இருசக்கர வாகனத்தில், நேற்று மாலை சென்று கொண்டிருந்தனர்.
பள்ளிப்பட்டு அடுத்த குமாரராஜபேட்டை பகுதி டோல்கேட் அருகே, சாலையோரம் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திய அவர்கள், திடீரென ஆறுவழி சாலையை கடக்க முயன்றனர்.
அப்போது, அந்த வழியாக வேகமாக வந்த ‘பென்ஸ்’ கார், இவர்கள் மீது மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த இருவரும், சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். பள்ளிப்பட்டு போலீசார், இருவரின் சடலத்தையும் மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.