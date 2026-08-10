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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ விதிமீறல் வீடுகளுக்கு 'நோட்டீஸ்' அளித்த தகவல்கள் மறைப்பு: சி.எம்.டி.ஏ., மீது நகரமைப்பு வல்லுநர்கள் புகார்

விதிமீறல் வீடுகளுக்கு 'நோட்டீஸ்' அளித்த தகவல்கள் மறைப்பு: சி.எம்.டி.ஏ., மீது நகரமைப்பு வல்லுநர்கள் புகார்

விதிமீறல் வீடுகளுக்கு 'நோட்டீஸ்' அளித்த தகவல்கள் மறைப்பு: சி.எம்.டி.ஏ., மீது நகரமைப்பு வல்லுநர்கள் புகார்

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:21 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 06:21 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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சென்னை: விதிமீறல் கட்டடங்களுக்கு 'நோட்டீஸ்' அளிக்கப்பட்ட விபரங்களை சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் வெளியிட மறுப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

சென்னை பெருநகர் பகுதியில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க, சி.எம்.டி.ஏ.,வில் அமலாக்கப் பிரிவு உள்ளது. விதிமீறல் கட்டடங்கள் குறித்து, பொது மக்கள் தெரிவிக்கும் புகார்கள் அடிப்படையிலும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யலாம்.

அதன் அடிப்படையில் கட்டட உரிமையாளர்களுக்கு சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் முதற்கட்ட 'நோட்டீஸ்' அளிப்பர். இந்த நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதில் இருந்து, 15 நாட்களுக்குள் கட்டட உரிமையாளர்கள் உரிய விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும்.

விளக்கம் அளிக்காத நிலையில், அந்த கட்டடத்துக்கு 'சீல்' வைப்பதற்கான உத்தரவுகளை அதிகாரிகள் பிறப்பிப்பர்.

இது போன்று, 'சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் எந்தெந்த கட்டடத்துக்கு 'நோட்டீஸ்' அளித்துள்ளனர் என்ற விபரங்களை, பொது மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும்' என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதன்படி, 2023 முதல் விதிமீறல் கட்டடங்களுக்கு அளிக்கப்படும் நோட்டீஸ் விபரங்களை அதிகாரிகள் இணையதளத்தில் வெளியிட்டு வந்தனர். தற்போது, 2026ம் ஆண்டுக்கான நோட்டீஸ் விபரங்கள் இணையதளத்தில் வெளியாகவில்லை.

இது தொடர்பாக நகரமைப்பு வல்லுநர்கள் கூறியதாவது:

புதிதாக வீடு வாங்குவோர் சம்பந்தப்பட்ட கட்டுமான திட்டம், விதிமீறல் தொடர்பான நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகி உள்ளதா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்காக தான் கட்டடங்கள் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளை இணையதளத்தில் வெளியிட உத்தரவிடப்பட்டது.

கடந்த 2025ம் ஆண்டு, 11 கட்டடங்களில் விதிமீறல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டன. இந்த விபரங்கள் சி.எம்.டி.ஏ., இணையதளத்தில் உள்ளன.

ஆனால், 2026ம் ஆண்டு, விதிமீறல் புகார்கள் அடிப்படையில், சென்னை மற்றும் புறநகரில் பல்வேறு கட்டடங்களுக்கு அதிகாரிகள் 'நோட்டீஸ்' அளித்துள்ளனர். இந்த விபரங்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை.

வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அதிகாரிகள் இது தொடர்பான தகவல்களை மறைக்காமல் வெளியிட வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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