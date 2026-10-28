வள்ளியம்மை, ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் மூவர் கூடைப்பந்தில் முதலிடம்
வள்ளியம்மை, ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் மூவர் கூடைப்பந்தில் முதலிடம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
சென்னை: மாநில அளவிலான 3x3 கூடைப்பந்து போட்டியில், பல்கலை மற்றும் கிளப் மகளிர் பிரிவில் எஸ்.ஆர்.எம்., வள்ளியம்மை கல்லுாரி அணியும், பள்ளி மாணவியர் பிரிவில், சென்னை ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பள்ளி அணியும் முதலிடத்தை பிடித்து அசத்தின.
இந்துஸ்தான் பல்கலை சார்பில், ஜாமர்ஸ் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான 3x3 கூடைப்பந்து போட்டி, படூரில் உள்ள பல்கலை வளாகத்தில், கடந்த 25ம் தேதி நடந்தது.
பல்கலை மற்றும் கிளப் மகளிர் பிரிவில், எஸ்.ஆர்.எம்., வள்ளியம்மை கல்லுாரி அணி முதலிடத்தை கைப்பற்றியது. இந்துஸ்தான் ஜாமர்ஸ் ‘ஏ’ அணி இரண்டாம் இடத்தையும், விமானபுரா கிளப் அணி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தன. சென்னை ஐ.ஐ.டி., அணி நான்காமிடம் பிடித்தது.
பள்ளி மாணவர்கள் பிரிவில், விழுப்புரம் ஜான் டூயி மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடத்தை பிடித்தது. சென்னை செயின்ட் பிரிட்டோஸ் அகாடமி இரண்டாம் இடத்தையும், சென்னை ஏ.டி.டபிள்யூ., அணி மூன்றாமிடத்தையும், விகாஸ் மந்திரா பள்ளி அணி நான்காமிடத்தையும் பிடித்தன.
பள்ளி மாணவியர் பிரிவில், சென்னை ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பள்ளி அணிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தின. ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் ‘ஏ’ அணி முதலிடத்தையும், விகாஸ் மந்திரா பப்ளிக் பள்ளி அணி இரண்டாமிடத்தையும் கைப்பற்றின. ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் ‘பி’ மற்றும் ‘சி’ அணிகள் முறையே மூன்றாவது, நான்காவது இடங்களை பிடித்தன.