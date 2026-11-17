வண்ணாரப்பேட்டை ‘முதல்வர் திருமண’ மண்டப பொறுப்பாளர் முறைகேடு செய்வதாக குற்றச்சாட்டு
வண்ணாரப்பேட்டை ‘முதல்வர் திருமண’ மண்டப பொறுப்பாளர் முறைகேடு செய்வதாக குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
சென்னை: வடசென்னையில் ஏழை, எளிய மக்களுக்காக கட்டப்பட்ட, ‘முதல்வர் திருமண மாளிகை’ எனும் மண்டப பொறுப்பாளராக, விதிகளுக்கு புறம்பாக, துாய்மை பணியாளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர், மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் வகையில் நடந்து வருவதாக, புகார் எழுந்துள்ளது.
வடசென்னை வண்ணாரப்பேட்டை, பேசின் சாலையில், 14.31 கோடி ரூபாய் செலவில், கடந்த ஆட்சியில், ‘முதல்வர் திருமண மாளிகை’ எனும் மண்டபம் கட்டப்பட்டு உள்ளது.
எளிய மக்களும், ‘ஏசி’ உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் அடங்கிய மண்டபத்தில், குறைந்த விலையில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் வகையில், இம்மண்டபம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த மண்டபத்தின் பொறுப்பாளராக, தண்டையார்பேட்டை மண்டல தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் துாய்மை பணியாளரான தீபக்குமார் என்பவரை, சட்டத்திற்கு புறம்பாக மாநகராட்சி நியமித்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து மார்க்.கம்யூ., கட்சியின் பகுதிக்குழு உறுப்பினர் முருகன் கூறியதாவது:
ராயபுரம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜய் தாமு மற்றும் தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தின் டி.ஆர்.ஓ., ராஜ்குமார் ஆகியோர், முதல்வர் திருமண மாளிகையின் பொறுப்பாளராக, தீபக்குமாரை நியமித்துள்ளனர்.
மாநகராட்சியின் நிரந்தர பணியாளர்கள் மட்டுமே, பணியிட மாற்றம் செய்ய முடியும். ஆனால் தீபக்குமாரோ தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க துாய்மை பணியாளர்.
மண்டலம் நான்கில் சம்பளம் பெறும் அவர், ஐந்தாவது மண்டலத்தில் உள்ள முதல்வர் திருமண மாளிகையில் எப்படி நியமிக்கப்பட்டார். இது சட்டத்திற்கும், சென்னை மாநகராட்சி விதிகளுக்கும் எதிரானது.
தனிநபர் சம்பாதிப்பதற்காக, எம்.எல்.ஏ., மற்றும் டி.ஆர்.ஓ., தங்கள் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளனர்.
பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தீபக்குமார், மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் வகையிலும், தான் செல்வம் ஈட்டும் வகையிலும் முறைகேடாக நடந்து கொள்கிறார்.
திருமண மாளிகையில் ‘ஏசி’யின் இயக்கத்தை திடீரென நிறுத்திவிடுகிறார். பின், அவருக்கு சொந்தமான ‘ஏர் கூலர்’களை 5,000 ரூபாய் வாடகைக்கு விடுகிறார்.
நிகழ்ச்சிகள் இல்லாத நேரத்தில், மண்டபத்தின் ‘பார்க்கிங்’ பகுதியை வாடகைக்கு விடுகிறார். டி.ஜே., உட்பட நிகழ்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும், அவரே வாடகைக்கு விடுகிறார்.
ஒரு நிகழ்வுக்கு, துாய்மை பணியாளர்கள் ஆறு பேர் மட்டுமே என்ற நிலையில், தீபக்குமார் 10 பேரை நியமித்து, அவர்களுக்கென தனியாக பணத்தை பெறுகிறார். இதுபோல் ஏராளமான முறைகேடில் அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
ஏழை, எளிய மக்கள் பயனடைய, 24,000 ரூபாய் என, குறைந்த வாடகையில் விடப்பட்ட மண்டபத்தில், ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த தற்போது 50,000 ரூபாய் வரை செலவாகிறது.
இது குறித்து வடக்கு வட்டார துணை ஆணையரிடம் புகார் மனு அளித்தும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.