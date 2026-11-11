வேலம்மாள் பள்ளி மாணவியர் எறிபந்து போட்டியில் அபாரம்
வேலம்மாள் பள்ளி மாணவியர் எறிபந்து போட்டியில் அபாரம்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:31 PM
சென்னை: சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான எறிபந்து போட்டியில், மாணவியருக்ானா மூன்று பிரிவுகளிலும் முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது.
பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடக்கின்றன. இதில், அரும்பாக்கம், எம்.எம்.டி.ஏ., பள்ளி சார்பில், இருபாலருக்கான எறிபந்து போட்டி, அதேபள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது.
இதில், மாணவியருக்கான ஆட்டத்தில், 14 வயது பிரிவில், முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி முதலிடத்தையும், பெரம்பூர் கே.ஆர்.எம்., இரண்டாமிடத்தையும், தேனாம்பேட்டை செயின்ட் ஆந்தோணி பள்ளி மூன்றாம் இடத்தையும் வென்றன.
அதேபோல, 17 வயது பிரிவில், முகப்பேர் வேம்மாள், பெரம்பூர் கே.ஆர்.எம்., பள்ளி, கோடம்பாக்ம் ஜெய்கோபால் கரோடியா ஆகிய அணிகள், முறையே முதல் மூன்று இடங்களை வென்றன.
தொடர்ந்து நடந்த 19 வயது பிரிவில், முகப்பேர் வேலம்மாள், கோடம்பாக்கம் ஜெய்கோபால் கரோடியா, அம்பத்துார் சேது பாஸ்கரா பள்ளிகள் முறையே, முதல் மூன்று இடங்களை வென்றன.
மாணவியரில் அனைத்து பிரிவுகளிலும் முதலிடம் பிடித்த முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி, இப்போட்டியின் நட்சத்திர அணியாக உருவெடுத்தது.