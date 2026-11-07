1,000 மூட்டு மாற்று சிகிச்சைகள் செய்து வேலுார் நறுவீ மருத்துவமனை சாதனை
1,000 மூட்டு மாற்று சிகிச்சைகள் செய்து வேலுார் நறுவீ மருத்துவமனை சாதனை
UPDATED : நவ 05, 2026 11:51 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:37 PM
சென்னை: வேலுார் நறுவீ மருத்துவமனை, 1,000க்கும் மேற்பட்ட மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
வேலுாரில் இயங்கி வரும் நறுவீ மருத்துவமனையில், 2021ல் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பிரிவு தொடங்கப்பட்டது. இதுவரை 1,000க்கும் மேற்பட்ட சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கான பாராட்டு நிகழ்ச்சி மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடந்தது.
இதில், மருத்துவமனை தலைவர் ஜி.வி.சம்பத் பேசியதாவது:
நறுவீ மருத்துவமனைக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் நோயாளிகளுக்கு, இதயம், நுரையீரல், மகப்பேறு, சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. நியாயமான கட்டணத்தில் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையும் செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்க தயாரிப்பான, ‘கோரி ரோபோ’ வாயிலாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுவதால், வழக்கமாக மூன்று மாதங்களில் குணமடையும் நோயாளிகள், இரண்டு மாதங்களிலேயே குணமடைகின்றனர்.
விரைவில் ரத்த புற்றுநோய்க்கான எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை மையம், குழந்தையின்மைக்கான செயற்கை கருத்தரிப்பு மையம் ஆகியவை சர்வதேச தரத்தில் தொடங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில் மருத்துவமனை துணைத் தலைவர் அனிதா சம்பத், செயல் இயக்குநர் பால் ஹென்றி, மருத்துவ சேவைகள் தலைவர் அரவிந்தன் நாயர், மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ஜேக்கப் ஜோஸ், டாக்டர் விக்ரம், பொது மேலாளர் நிதின் சம்பத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.