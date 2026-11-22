எம்.சி.,சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்: வியாபாரிகள், போலீசார் தள்ளுமுள்ளு
எம்.சி.,சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்: வியாபாரிகள், போலீசார் தள்ளுமுள்ளு
UPDATED : நவ 21, 2026 11:21 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:09 PM
வண்ணாரப்பேட்டை: வண்ணாரப்பேட்டை எம்.சி.சாலையில், 70க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இன்று (நவ.,21), போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அகற்றினர். எதிர்ப்பு தெரிவித்த வியாபாரிகள், போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளில் ஈடுபட்டனர்.
வண்ணாரப்பேட்டை எம்.சி., சாலையில், 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' திட்டத்தின் கீழ், 28 கோடி ரூபாய் செலவில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்கும் பணி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்நிலையில், எம்.சி., சாலையை ஆக்கிரமித்து, ஏராளமான கடைகள் செயல்பட்டு வந்ததால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டது. பொதுமக்கள் நடந்து செல்லக்கூட முடியவில்லை.
ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றக்கோரி, ஜவுளி வியாபாரிகள் சமீபத்தில், கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, போலீசார் பாதுகாப்புடன் நேற்ற, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கு சாலையோர வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அதிகாரிகளுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், வியாபாரிகளுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
'நீதிமன்ற உத்தரவின்படியே ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படுகிறது. மாற்று இடம் கோரி மனு அளித்தால் பரிசீலிக்கப்படும்' என, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, பொக்லைன் இயந்திரங்கள் உதவியுடன் 70க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றப்பட்டன.