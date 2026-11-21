சென்னை வருகிறார் துணை ஜனாதிபதி; 2 நாட்கள் போக்குவரத்தில் மாற்றம்
சென்னை வருகிறார் துணை ஜனாதிபதி; 2 நாட்கள் போக்குவரத்தில் மாற்றம்
ADDED : நவ 20, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:09 PM
நவ. 21 மற்றும் 22 தேதிகளில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை வருகிறார். அவரது பயணத்தை முன்னிட்டு, 2 நாட்கள் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்து சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்கிறது.
அதன் விவரம் வருமாறு;
நவ.21 பிற்பகல் 2 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை போக்குவரத்து மாற்றம்;
* தாம்பரத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் திருநீர்மலை சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு குன்றத்தூர் சாலை வழியாக செல்லலாம்.
* . பல்லாவரத்திலிருந்து வரும் வாகனங்கள் பன்னாட்டு விமான நிலைய சந்திப்பில் (ஹோட்டல் ஏர்வே) திருப்பி விடப்பட்டு தாம்பரம் நோக்கிச் செல்லலாம்.
• போரூரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் கத்திப்பாராவில் திருப்பி விடப்பட்டு வடபழனி வழியாகச் செல்லலாம்.
* அசோக் பில்லரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் சிபெட் (CIPET) சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு கிண்டி தொழிற்பேட்டை நோக்கிச் செல்லலாம்.
* அண்ணா சாலையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் எம்.சி. ராஜா யு-டர்னில் திருப்பி விடப்படும்.
* அடையாறிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் எல்.பி.சாலையில் திருப்பி விடப்படும்.
* ஓஎம்ஆர் பகுதியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் எஸ்.ஆர்.பி. டூல்ஸ் பகுதியில் திருப்பி விடப்படும்.
* இசிஆர் பகுதியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் அக்கரை சந்திப்பில் திருப்பி விடப்படும்.
நவ.22ம் தேதி காலை 8 மணி முதல் 10.30 மணி வரை;
* அடையாறிலிருந்து பாரிஸ் கார்னர் நோக்கி வரும் வாகனங்கள்: வாகனங்கள் கிரீன்வேஸ் சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு, கிரீன்வேஸ் சாலை, ஆர்.ஏ.புரம் 2வது பிரதான சாலை சந்திப்பு, சேமியர்ஸ் சாலை, டி.டி.கே சாலை, மியூசிக் அகாடமி சந்திப்பு, ஆர்.கே. சாலை மற்றும் அண்ணா சாலை வழியாகச் சென்று தங்களது இலக்கை அடையலாம்.
* பாரிஸ் கார்னரிலிருந்து அடையாறு நோக்கி வரும் வரும் வாகனங்கள்: வாகனங்கள் உழைப்பாளர் சிலை பகுதியில் திருப்பி விடப்பட்டு, வாலாஜா சாலை மற்றும் சாலை மற்றும் அண்ணா சாலை வழியாகச் சென்று தங்களது இலக்கை அடையலாம்.
போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் அசௌகரியங்களைத் தவிர்க்க பொதுமக்கள் போக்குவரத்து காவல்துறையினருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும், தற்காலிக போக்குவரத்து விதிமுறைகளை கருத்தில் கொண்டு முன்கூட்டியே தங்கள் பயணங்களைத் திட்டமிடுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.