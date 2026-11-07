வித்யோதயா பள்ளி அணி ஹாக்கியில் முதலிடம்

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ADDED : நவ 06, 2026 05:17 PM
சென்னை: சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான ஹாக்கி போட்டியில், மாணவியர் பிரிவில் வள்ளுவர்கோட்டம் வித்யோதயா பள்ளி அணி, இரு பிரிவுகளில் முதலிடங்களை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில், சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாணவியருக்கான ஹாக்கி போட்டிகள், எழும்பூரில் நேற்று (நவ.,5) நடந்தன.
இதில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவில், வள்ளுவர்கோட்டம் வித்யோதயா பள்ளி அணி அபாரமாக விளையாடி, முதலிடத்தை தட்டிச் சென்றது. ஐ.சி.எப்., சில்வர் ஜூப்ளி பள்ளி அணி இரண்டாம் இடத்தையும், முருகதனுஷ்கோடி பள்ளி அணி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தன.
வயது 17க்கு உட்பட்டோர் பிரிவில் முருகதனுஷ்கோடி பள்ளி முதலிடத்தை கைப்பற்றியது. வில்லிவாக்கம் அரசு பள்ளி, செயின்ட் கொலம்பியன்ஸ் பள்ளி அணிகள், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை பிடித்தன.
அதேபோல், 14 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவில் வித்யோதயா பள்ளி மாணவியர், தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி முதலிடத்தை வென்றனர். செக்ரட்ஹார்ட் பள்ளியும், புரசைவாக்கம் செயின்ட் மேத்தீஸ் பள்ளியும், அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்தன.
மாணவியர் ஹாக்கி போட்டியில் இரு வயது பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்று, வித்யோதயா பள்ளி மாணவியர் அசத்தி உள்ளனர்.