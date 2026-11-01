தலைநகரில் விதிமீறல் விளம்பர பலகைகள் அதிகரிப்பு அஸ்திவாரங்கள் பலமில்லாததால் மக்கள் அச்சம்
தலைநகரில் விதிமீறல் விளம்பர பலகைகள் அதிகரிப்பு அஸ்திவாரங்கள் பலமில்லாததால் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:36 PM
சென்னை: சென்னையில் விதிமுறைகளை மீறி, பலமில்லாத அஸ்திவாரங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர பலகைகளால், பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மும்பையில் நடந்ததுபோல், சென்னையிலும் உயிரிழப்பு ஏற்படாதிருக்கு, அரசு சிறப்புக்கவனம் செலுத்த வேண்டுமென, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தலைநகர் சென்னை, அருகே உள்ள தாம்பரம் மாநகராட்சி பகுதிகளில், விளம்பர பலகைகளின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ளது. அவற்றில் பல முறையான அனுமதி பெறாமலும், விதிமீறல்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பல இடங்களில், ஒளிரும் விளக்குகளுடன் அமைக்கப்பட்டு, கண்ணை கூசும் அளவிலான விளம்பரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனால், விபத்துக்களுக்கு வழிவகுத்து விடும் ஆபத்து உள்ளது.
இதுதவிர, விளம்பர பலகைகள் சரியான அஸ்திராமின்றி அமைக்கப்பட்டு உள்ளதால், உரிழப்புக்கு வழிவகுக்கும் ஆபத்து உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அறப்போர் இயக்கத்தினர், முதல்வர், தலைமைச் செயலர், நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயலர், மாநகராட்சி கமிஷனர் ஆகியோருக்கு அனுப்பிய புகார்:
மும்பையில் சட்டவிரோதமாக வைக்கப்பட்ட விளம்பர பலகை சரிந்து விழுந்ததில், 17 பேர் உயிரிழந்தனர்; 70க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
விசாரணையில், காற்றின் வேகத்தைத் தாங்கும் வகையில் அஸ்திவாரம் அமைக்கப்படாதது தெரியவந்தது.
அதேபோன்ற நிலை சென்னை, தாம்பரம் மாநகராட்சிகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், வரம்பின்றி அனுமதிக்கப்பட்ட விளம்பர பலகைகளால் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை அப்பல்லோ புற்றுநோய் மருத்துவமனை அருகே, 25 மீட்டர் உயரத்தில் விளம்பர பலகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சட்டப்பூர்வ வரம்பான, 10 மீட்டரைவிட இரண்டரை மடங்கு அதிகம்.
ஒரே செங்குத்தான துாணான ‘லேட்டிஸ்’ கோபுரத்தின் மீது அமைக்கப்பட்டு உள்ளதால், நோயாளிகள் மட்டுமின்றி, ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்கும் ஆபத்து உள்ளது.
எம்.ஜி.எம்., மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவை மறைக்கும் வகையில், 80 அடி உயரத்தில் மற்றொரு பலகை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இது சட்டப்பூர்வ வரம்பைவிட மூன்று மடங்கு அதிகம்.
இதனால், அவசர சிகிச்சைப் பிரிவை பொதுமக்களால் எளிதில் அடையாளம் காண முடியாத நிலை உள்ளது.
ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே, 100 அடி உயர பலகைகள் பல அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மாநகராட்சியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைத் தாண்டி, 23 விளம்பர பலகைகள் உள்ளன.
அண்ணா சாலை, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, ஓ.எம்.ஆர்., – ஜெமினி மேம்பாலம் உள்ளிட்ட போக்குவரத்து மிகுந்த பகுதிகளில் இவை அமைந்துள்ளன.
இந்த விதிமீறல்களை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க, தனியார் விளம்பர பலகை உரிமையாளர்களிடம் மாதந்தோறும் லஞ்சம் பெறுவதாகத் தெரிகிறது. முறையான ஆய்வுகள் நடத்தப்படவில்லை அல்லது கண்டறிந்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, விதிமீறிய பலகைகளின் உரிமங்களை உடனடியாக ரத்து செய்து, உரிய விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாநிலம் முழுதும் தணிக்கை செய்து, உரிமம் பெற்ற பலகைகளின் முழுப் பட்டியலையும் பொதுமக்கள் அறியும் வகையில் வெளியிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.